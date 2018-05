Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, potrivit unor proiecte aflate pe ordinea de zi a sedintei Consiliulu General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana aceasta. Potrivit mai multor proiecte aflate pe ordinea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului in sedinta de vineri regulamentul pentru curatenia din Centrul Vechi, printre masurile impuse numarandu-se colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si in zile diferite si doar intr-un anumit interval, dimineata. Tot…

- Primaria Capitalei va demara un program de reabilitare termica, separat de proiectele din prezent de la sectoarele Bucurestiului, potrivit unui proiect aprobat, miercuri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului de reabilitare termica votat, miercuri,…

- La propunerea Primarul​ui​ General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in sedinta de astazi, 28 martie a.c., proiectul de hotarare care prevede ca Primaria Capitalei sa demareze, incepand din acest an, in premiera, un program propriu, multianual, privind creșterea performanțelor energetice…

- Primaria Capitalei va avea propriul program de reabilitare termica, separat de cele de la sectoare, potrivit unui proiect de hotarare adoptat, miercuri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat miercuri un proiect de hotarare in baza caruia Primaria Capitalei va demara un program pentru reabilitarea termica a blocurilor. "Este o necesitate...

- Primaria Capitalei va avea propriul program de reabilitare termica, separat de cele de la sectoare, potrivit unui proiect de hotarare adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului, primaria va suporta 80 la suta din costurile lucrarilor, urmand ca asociatiile…