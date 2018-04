Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat joi, in unanimitate, proiectul tehnic aferent obiectivului de investitii "Reteaua metropolitana cu cismele publice", finantarea urmand sa fie asigurata din alocatii de la bugetul local al Municipiului Bucuresti.

- Consiliul General al Municipului Bucuresti (CGMB) a aprobat, joi, proiectul de hotarare care prevede ca sapte loturi din cadrul sistemului de termoficare al Capitalei, insumand 31 de kiloemtri de magistrale, sa fie reabilitate. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi. "Se…

- Referitor la informatiile vehiculate in spatiul public de reprezentantii PNL, care au ca subiect construirea unei baze sportive in Snagov si care acuza Municipalitatea ca ''finanteaza din banii bucurestenilor obiective de investitii din alte judete", Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa realizeze o „Retea metropolitana de 50 cismele publice”, cu o investitie de peste un milion de lei. Dintre cele 50 de cismele, jumatate vor fi amplasare la mai multe biserici din Bucuresti.

- "Un pas important este si pentru spitalul metropolitan din Bucuresti. Astazi (miercuri -n.r.) vom adopta printr-un act normativ acordarea terenului pentru ca acest spital metropolitan despre care s-a discutat atat in ultima perioada si pe care sunt convinsa ca locuitorii municipiului Bucuresti, dar…

- Sorin Gal, director general al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), a declarat marti ca are informatii potrivit carora Ucraina intentioneaza sa privatizeze, intr-un an si jumatate, reteaua nationala de transport al gazelor. Un interes major pentru sistemul de transport din Ucraina il manifesta…

- Autostrazile premierului Viorica Dancila: Romania ar putea avea 350 de kilometri noi de autostrada pana in 2020. ECONOMICA.NET prezinta proiectele pe care se bazeaza promisiunea sefei Executivului, considerata fantezista de catre un ONG dedicat infrastructurii. Reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea…

- Circul Globus a fost amendat de Primaria Capitalei pentru ca nu a grabit relocarea animalelor salbatice in gradini zoologice, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu animale tinute in custi, afara, in curtea institutiei. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a interzis de la inceputul…