- Consiliul General al Municipiului a aprobat, joi, o rectificare bugetara care prevede o taiere de 40 de milioane de lei din bugetul Administratiei Strazilor. Pe de alta parte, bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a fost suplimemntat cu opt milioane de lei. Consiliul General…

- Primaria Capitalei va cumpara terenurile in suprafata totala de peste 46.000 de metri patrati care formeaza Parcul Verdi din Sectorul 2, oferind actualului proprietar, fost actionar la Clubul Dinamo, Dragos Savulescu, suma de aproape 50.000 de euro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 2,3 milioane de lei pentru organizarea unor concerte si spectacole pe o scena plutitoare amplasata pe Dambovita cu ocazia Zilelor Bucurestiului, precum si pentru lansarea la apa, pe Dunare, a unei flotile de barc care sa parcurga tot drumul pe apa pana in…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al…

- Primaria Capitalei va reabilita 1,1 kilomeri de linie de tramvai, pe Bulevardul Vasile Milea, cu suma de peste 28 de miloane de lei, potrivit unui proiect votat, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

