- Primaria Capitalei vrea sa taie aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara si Catedrala Mantuirii Neamului, de unde reduce 10 milioane de lei. Proiectul va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Primaria Capitalei va solicita, din nou, Centura Capitalei de la Guvern, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de saptamana viitoare. In prezent, Centura Capitalei se afla in administrarea Ministerului Transporturilor.In referatul…

- Primaria Capitalei vrea sa refaca un pod din Parcul Cișmigiu cu o investiție de 3,3 milioane de lei, pe o perioada de 8 luni, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, anunța MEDIAFAX.Municipalitatea vrea sa efectueze…

- Primaria Capitalei va introduce o noua taxa municipala pentru apa uzata, in valoare de 0,07 RON per metru cub de apa, potrivit unui proiect votat in ședința Consiliului General al Municipiului București de joi.Consiliul General al Municipiului București a adoptat, in ședința de joi, un proiect…

- Primaria Capitalei vrea sa dubleze taxa de promovare turistica, de la 1% la 2% din tariful de cazare, potrivit unui proiect aflat in dezbatere publica. Daca va fi aprobata, noua taxa se va aplica din anul 2020, scrie Mediafax.„Se instituie taxa speciala pentru promovarea turistica a Municipiului…