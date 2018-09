Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere Parcul Verdi din zona Floreasca, care se afla in prezent in proprietatea familiei lui Dragos Savulescu, fost actionar la Dinamo. Potrivit unui proiect de hotarare, proprietarii solicita aproximativ 50 de...

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere Parcul Verdi din zona Floreasca, care se afla in prezent in proprietatea familiei lui Dragoș Savulescu, fost acționar la Dinamo. Potrivit unui proiect de hotarare, proprietarii solicita aproximativ 50 de milioane de euro pentru loturile de teren. Consiliul General…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere Parcul Verdi din zona Floreasca, care se afla in prezent in proprietatea familiei lui Dragos Savulescu, fost actionar la Dinamo. Potrivit unui proiect de hotarare, proprietarii solicita aproximativ 50 de milioane de euro pentru loturile de teren.

- Primaria Capitalei va cumpara terenurile in suprafata totala de peste 46.000 de metri patrati care formeaza Parcul Verdi din Sectorul 2, oferind actualului proprietar, fost actionar la Clubul Dinamo, Dragos Savulescu, suma de aproape 50.000 de euro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi rectifiarea bugetara, urmand sa aloce o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului. Pe langa cei 15 milioane de lei alocati deja in buget, municipalitatea va mai da inca 10 milioane de lei. Primarul Capitalei…

- Primaria Capitalei va repara Podul Straulesti de la iesirea din Bucuresti, la peste trei luni de cand o parte a acestei constructii s-a prabusit. Investitia, aprobata, joi, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, se ridica la peste 3 milioane de lei.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- Primaria Capitalei vrea sa dea 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 75 de ani de casatorie. In plus, familiile care anul acesta implinesc 25 de ani de casatorie vor primi de la Primarie suma de 1.000 de lei iar cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casatorie vor primi un premiu de 1.500 de lei.…