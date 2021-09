Stiri pe aceeasi tema

- Badulescu a acuzat actuala guvernare ca este preocupata doar de lupta de putere și ”lasa in deriva” administrarea spitalelor.”E o chestiune care ține in primul rand de minister și de Guvern. La nivelul municipiului București, Consiliul General este proprietarul spitalelor. Așa cum a spus și doamna Mahler,…

- Asociația ACCEPT saluta faptul ca Primaria Capitalei a aprobat organizarea „Bucharest Pride” 2021 in data de 14 august, pe Calea Victoriei din Capitala, insa transmite, la RFI , ca cel mai probabil numarul participanților va depași cu mult limita de 500 de persoane, stabilit conform ințelegerii cu Municipalitatea…

- Primarul Nicușor da ACCEPT „Bucharest Pride”. Marșul „Bucharest Pride” se va desfașura pe Calea Victoriei, in 14 august. Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din București a aprobat luni organizarea de catre Asociația ACCEPT a marșului „Bucharest Pride” 2021 pe Calea Victoriei…

- ”Aici tehnologia ne permite sa avem informatii in timp real. Am avut in urma cu 10 zile doua sesizari: una in zona Eroilor, una in zona Crangasi. S-a intervenit, nu mai avem populatia de tantari purtatori de virus in acea zona. Exista o informatie neconfirmata pentru o alta zona din Bucuresti, daca…

- Plenul CSM a decis organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in perioada 30 iulie 2021 - 5 aprilie 2022, aproband si posturile scoase la concurs. Totodata, CSM a stabilit ca in perioada iulie 2021-martie 2022 se va desfasura concursul de admitere in magistratura,…

- Premierul Florin Citu i-a transmis, sambata, lui Nicușor Dan, ca in 2024 va susține un candidat liberal la primarului Capitalei, iar la primariile de sector vor fi tot candidati ai PNL. Aflat la evenimentul alegerilor PNL Bucuresti, organizat sambata la Sala Polivalenta, premierul a ținut sa-l avertizeze…

- Edilul general Nicușor Dan, demonstreaza de la zi la zi ca Primaria Capitalei este o palarie prea mare pentru el, dar, in același timp da dovada ca a mușamalizat o serie de inginerii financiare regizate de fostul primar PSD Gabriela Firea la CSM București condus și acum prietena acesteia Gabriela Szabo.…