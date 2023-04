Primaria Capitalei reia demersurile pentru refacerea si modernizarea vechiului patinoar artificial „23 august”, denumit in prezent patinoarul „Mihail Flamaropol”, investitia prevazuta in baza sportiva fiind de peste 251 de milioane de lei, TVA inclusa. Demersuri pentru refacerea vechiului patinoar s-au facut inca din 2013, cand au fost aprobati indicatorii tehnico – economici aferenti studiului de fezabilitate pentru modernizarea bazei sportive. In 2017 au inceput lucrari de refacere, insa doi ani mai tarziu contractul a fost reziliat, transmite News.ro. Conform proiectului, baza sportiva va avea…