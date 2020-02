Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București a fost data in judecata din cauza poluarii, de catre Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Municipalitatea fiind acuzata ca planurilor de calitate a aerului pentru regiunea Capitalei nu respecta legea.Conform unei analize Ecopolis, aproape toate masurile…

- Primaria Capitalei vrea sa descongestioneze una dintre cele mai aglomerate zone din Capitala - Prelungirea Ghencea - printr-un proiect de amploare - „Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea" - aflat in...

- Dupa ce a anunțat, cu surle și trambițe, taxa pe "aer curat", Gabriela Firea spune ca nu exclude, totuși, varianta convocarii unui referendum local privind vigneta Oxigen."Am vazut ca se organizeaza petitii, actiuni, chiar mitinguri impotriva vignetei Oxigen. Nicio problema! Noi putem sa renuntam si…

- Peste 90.000 de oameni au fost prezenți, in noaptea de Anul Nou, la spectacolul „Revelion 2020. Disco Night Fever”, organizat de Primaria Municipiului București (PMB), informeaza Municipalitatea.„In noaptea dintre ani, 11 artiști și trupe locale și internaționale de pe scena „Revelion 2020.…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- O macara s-a rasturnat luni pe santierul Podului Ciurel din Capitala. Potrivit informatiilor disponibile la acest moment, incidentul nu s-a soldat cu victime.Primaria Capitalei nu are informatii despre incidentul de pe santier, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Senatorul USR Cristian Ghica a reacționat dur dupa ce Dacian Cioloș s-a aratat nemulțumit ca partenerii de alianța au decis sa susțina candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie G4Media.ro. "Cu ce drept se baga Dacian Cioloș in deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…