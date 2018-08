Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunța ca protestul din 10 august nu are organizatori, deoarece persoanele chemate la discuții privind organizarea manifestarii au refuzat sa semneze protocolul aferent și „sa-și asume raspunderea”, instituția subliniind ca o simpla notificare este nula din punct de vedere legal.„Manifestația…

- Emanuel Cioaca, președintele Federației Romanilor de Pretutindeni, a declarat ca nu mai poate participa ca organizator al mitingului diasporei de pe 10 august deoarece nu a primit protocolul de aprobare de la Primaria Capitalei.

- Avand in vedere ca in ultimele zile, in spațiul public, au aparut informații pe care Primaria Capitalei le considera eronate, cu privire la organizarea manifestatiei din Piața Victoriei din data de 10 august, institutia vine cu o serie de precizari:"Primarul General, Gabriela Firea, se va…

- Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze protestul pe care romanii din diaspora voiau sa il organizeze in 10 august in Piata Victoriei, pe motiv ca acesta ar incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul…

- Deputatul Nicusor Dan a scris, pe Facebook, ca Primaria Capitalei ar fi refuzat cererea Simonei Halep de a se intalni cu fanii intr-o piata din Bucuresti. In replica, PMB a precizat ca informatia este falsa, mentionand ca presedintele FRT, George Cosac, a solicitat organizarea unui eveniment.

- Primaria Capitalei a facut publica lista cu cele 13 evenimente APROBATE care vor avea loc sambata in Bucuresti, printre care NU SE REGASESTE si protestul anuntat de manifestatii #rezist din Piata Victoriei. Cele 13 evenimente aprobate de Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice,…

- Protestatarii care cer revizuirea prețurilor la carburanți s-au lasat greu convinși sa mearga la discuții cu șefii de la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, pentru a vorbi despre modalitatea de formare a prețurilor la benzina și motorina.

- Protestul #rezist anuntat sambata in Piata Victoriei, care ar urma sa se suprapuna cu mitingul organizat de PSD, nu are autorizatie de la Primaria Capitalei, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei.Reprezentantii Jandarmeriei Capitalei au declarat, pentru agentia de ...