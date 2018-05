Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta miercuri ca a fost finalizat regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucuresti pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro, iar proiectul se va derula incepand din 4 iunie. Sprijinul financiar acordat este de 13.800 de lei…

- Primaria Capitalei va acorda vouchere de 2.000 de lei femeilor insarcinate Femeile însarcinate din Bucuresti vor fi sprijinite cu vouchere în valoare de 2.000 de lei. Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarâre în acest sens. Primarul…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale, transmite News.ro . Proiectul…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale. Proiectul de hotarare a…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 47 de voturi „pentru”, trei abtineri si un vot „impotriva”. Firea a precizat la inceputul sedintei ca nu este impusa conditia de casatorie pentru oferirea acestui ajutor financiar. „Am primit intrebarea daca este treaba primariei daca sunt cupluri in…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Un proiect de act normative trimis spre adoptare la Camera Deputatilor arata ca militarii si politistii ar putea beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru a achita o parte din ratele pentru locuintele luate prin credit imobiliar. La articolul 1 al proiectului de lege se prevede ca…