Primăria Capitalei pregătește creșterea impozitelor și taxelor locale din 2022. Proiectul este în dezbatere publică Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, incepand cu anul 2022. Autoritațile propun ca obligațiile fiscale sa creasca in funcție de inflație, mai exact cu 2,6%. Un calcul estimativ al nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru persoanele fizice si a impozitului pe mijloacele de transport realizat de inițiatorii proiectului arata ca: Cresterile pentru impozitul pe cladiri persoane fizice rezidente sunt de 1-4 lei pentru impozitul aferent unei garsoniere; de 1-5 lei pentru un apartament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

