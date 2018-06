Stiri pe aceeasi tema

- Planul Integrat de Calitate a Aerului 2018-2020 va fi dezbatut joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Planul propune masuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier prin instituirea unei taxe de acces in centrul Capitalei, salubrizarea mai eficienta a strazilor, promovarea,…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde sprijin financiar tinerilor diagnosticati cu cancer, care primesc indicatia de a-si prezerva fertilitatea. Proiectul a fost propus de un bucurestean si urmeaza sa fie votat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Primaria Capitalei vrea sa reabiliteze peste 130 de blocuri din sectoarele 3, 4 si 5, urmand ca acestea sa fie introduse in programul local multianual de reabilitare termica, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primaria Capitalei a majorat cu 50 la suta norma de hrana pentru cele 19 spitale din subordinea municipalitatii, printr-un proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca a stabilit ca toate aceste spitale…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

