Primaria Capitalei ofera sprijin financiar de 450 de lei pentru achizitionarea de rechizite

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joia viitoare.…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joia viitoare. Suma…

- Sprijin financiar de pana la 250 de lei oferit de Primaria Capitalei pentru pensionarii cu pensia mai mica decat salariul minim net pe economie pentru achizitionarea unei perechi de ochelariPrimaria Capitalei vrea sa ofere un sprijin financiar de pana la 250 de lei pensionarilor care au pensia…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere un sprijin financiar de pana la 250 de lei pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, pentru achizitionarea unei perechi de ochelari, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu General al…

- Familiile a 21.089 de nou-nascuti din Bucuresti au primit cate 2.500 de lei, ceea ce inseamna ca Primaria Capitalei a acordat tinerilor parinti 52,7 de milioane de lei, in cursul primului an de functionare a programului, adica aproximativ 12 milioane de euro.

- Primaria Capitalei anunta ca 350 de cupluri au solicitat, intr-un interval de doua saptamani, sprijin financiar de circa 3.000 euro pentru fertilizare in vitro. "In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea…

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…

- Potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), Primaria Capiatelei va acorda vouchere in valoare de 17.000 de lei pacientelor cu cancer la san pentru testele genetice recomandate de medici,"Astfel, in perioada urmatoare, Municipalitatea,…