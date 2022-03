Stiri pe aceeasi tema

Societatea de Stomatologie Estetica din Romania lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni si ofera tratamente gratuite de urgenta in clinicile partenere, potrivit Agerpres.

27 de națiuni, inclusiv Marea Britanie, alte țari europene și SUA, vor oferi mai multe arme, provizii medicale și alte ajutoare militare Ucrainei, in timp ce aceasta lupta impotriva unei invazii rusești, potrivit Sky News și Mediafax.

Franța a decis sa trimita echipamente militare defensive in Ucraina pentru a sprijini țara impotriva invaziei Rusiei, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei franceze, adaugand ca problema trimiterii de arme ofensive este inca in discuție.

Ministerul Apararii informeaza joi dimineata ca, avand in vedere situatia de securitate din Ucraina, Armata Romaniei a activat punctele militare de comanda cu atributii in monitorizarea situatiei si coordonarea fortelor si mijloacelor destinate situatiilor concrete care pot aparea.

Ucraina ar putea impune restrictii asupra libertatii de circulatie pentru rezervistii recrutati si ar putea introduce controale asupra documentelor personale, potrivit proiectului textului privind starea de urgenta, transmite miercuri Reuters, informeaza Agerpres.

Egiptul si Franta desfasoara in prezent exercitii militare aeriene si maritime in Mediterana, a anuntat luni armata egipteana, potrivit AFP.

O parte din Stadionul Steaua si promenada din fata sa vor fi deschise permanent cetatenilor, a anuntat joi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres.

"Niciun singur soldat" rus nu va ramane in Republica Belarus dupa incheierea exercitiilor militare comune de pe teritoriul belarus, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe al acestei republici, Vladimir Makei, informeaza Reuters si AFP, scrie AGERPRES.