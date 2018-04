Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei demareaza amenajarea primei piste de biciclete, in centrul Bucurestiului: Va avea 8 kilometri și va costa peste 7 milioane de lei. Proiectul urmeaza sa intre, vineri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Potrivit proiectului Primariei , pista…

- PMB isi propune sa demareze amenajarea unei piste de biciclete in centrul Bucurestiului, pe traseul Piata Victoriei - Bulevardul Constantin Prezan, fiind vorba despre opt kilometri de pista si de o investitie de peste 7,5 milioane de lei.

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru unul dintre cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei, propuse de municipalitate, intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime de aproape opt kilometri, conform unui proiect de hotarare…

- Primaria Municipiului Bucuresti sustine ca „a completat” Planul de Mobilitate Urbana Durabila, prin adaugarea a 4 trasee noi pentru biciclete, si ca dublat numarul de kilometri raportati.

- Comisia Tehnico-Economica a Ministerului Mediului a aprobat proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete in Bucuresti-Ilfov, pe o distanta de 67 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro, executia primului lot, de 63,5 km, putand demara in luna iunie, a anuntat Primaria Municipiului Bucuresti.…

- Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre masurile importante de reducere a traficului prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila. In ceea ce priveste traseele pietonale si pentru biciclete Bucuresti-Ilfov, a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului…

- Consiliul Judetean Prahova a aprobat, in aceasta saptamana, o asociere cu Primaria Magureni, pentru derularea in parteneriat a unor lucrari de modernizare pe DJ 145. Proiectul prevede amenajarea de trotuare, rigole, piste de biciclete si parcari pe marginea drumului judetean, pe o lungime de peste 1,6…

- Consiliul Judetean Arad va realiza in parteneriat cu primaria localitatii Mako, din Ungaria, o pista de biciclete intre municipiul Arad si localitatea Pecica, pe o distanta de 18 km. Investitia de peste 2,5 mil. euro este sustinuta din fonduri europene, prin programul transfrontalier Interreg Romania-Ungaria.…