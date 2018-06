Stiri pe aceeasi tema

- Acum cinci ani, Hanibal Dumitrascu era disperat ca nu mai face fata datoriilor, scrie stirilekanald.ro. Conform unei declaratii de avere completate in 2014, cand era consilier la Ministerul Educatiei, psihologul notase ca avea doua credite, contractate in 2008, unul de 60.000 de lei, celalalt de…

- Traficul rutier pe strada Sfatul Tarii din Capitala va fi suspendat de astazi pana in data de 10 august, in perimetrul strazilor Bucuresti si Anton Corobceanu.Primaria Capitalei anunta ca in aceasta perioada vor fi reparate retelele de canalizare.

- Sunt prea puține toalete publice, in unele sectoare din București, este concluzia unui studiu comparativ privind situația toaletelor publice, a cișmelelor publice și a fantanilor artizanale din Capitala, in toate cele 6 sectoare, dar și pentru cele din administrarea companiei Apa Nova București, realizat…

- Razboi intre vecini este tema ediției din aceasta seara la emisiunea Vorbește Moldova.De aproape doi ani, proprietarii a patru apartamente situate intr-o curte comuna de pe strada Alexei Mateevici din Capitala, traiesc intr-o teroare permanentaCine le-a stricat viața locatarilor,

- Trei persoane au fost ranite, marti, intre care una este inconstienta, dupa ce un autoturism si o motocicleta s-au ciocnit pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. Traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri, in zona localitatii Bolintin-Vale.Potrivit Infotrafic, un autoturism si o motocicleta…

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme,...

- Politia Rutiera a anuntat, joi, ca din cauza scurgerii de motorina dintr-un TIR, pe Bulevardul Emil Racovita, traficul a fost deviat. „In zona Bulevardului Emil Racovita, la intersectia cu strada Turnu Magurele, se afla motorina pe partea carosabila. Se deviaza Strada Turnu Magurele, de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro. "Primul se refera la un sprijin acordat de…