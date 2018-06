Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei atrage atenția cetațenilor care trec prin parcurile Regele Mihai, (fost Herastrau) și Cișmigiu, ca persoane necunoscute au impraștiat pe spațiul verde și alei graunte otravitoare din capcanele securizate destinate combaterii șobolanilor, extrem de periculoase pentru copii și animale.…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu, omul susținut de PSD pentru poziția de nr.2 în Primaria Capitalei a adresat joi mai multe jigniri consilierilor USR spre finalul sedintei de Consiliu General, numindu-i "javre", "fraieri",

- O mie de cupluri din București, care nu pot avea copii pe cale naturala, vor primi bani de la Primaria Capitalei, pentru tratament și proceduri de fertilizare. Mii de cereri au fost deja depuse. Totul, in condițiile in care in Romania, infertilitatea afecteaza un cuplu din patru.

- Politistii au deschis joi dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul a trei copii de etnie roma care au ajuns miercuri seara in stare grava la spital dupa ce s ar fi intoxicat cu otrava pentru soareci, transmite Agerpres.ro. Conform primelor informatii, acestia ar fi inghitit grausor,…

- Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, anunta ca inscrierile la Concursul International de Pian „Mihaela Ursuleasa” adresat tinerilor pianisti mai sunt deschise pana pe 1 mai.