- Solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni de a organiza, pe 10 august, o manifestație de protest in Piața Victoriei, a fost aprobata, dupa ce, initial, cererea a fost respinsa din cauza numarului prea mare de participanti.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, pe 10 august, la care sunt anuntate sa...

- Avand in vedere ca in ultimele zile, in spațiul public, au aparut informații pe care Primaria Capitalei le considera eronate, cu privire la organizarea manifestatiei din Piața Victoriei din data de 10 august, institutia vine cu o serie de precizari:"Primarul General, Gabriela Firea, se va…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat, joi, ca partidul pe care il conduce sustine mitingul romanilor din diaspora pe care Federatia Romanilor de Pretutindeni intentioneaza sa il organizeze in Piata Victoriei in data de 10 august. Dan Barna a precizat, in cadrul unei dezbateri…

- Un mare miting de protest este anunțat a avea loc pe data de 10 august. Federația Romanilor de Pretutindeni in calitate de organizator a solicitat Primariei Capitalei ca evernimentul sa fie autorizat in spațiul din Piața Victoriei.

- Primaria Municipiului Bucuresti a respins cererea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza un miting in data de 10 august. Este vorba de evenimentul „Pe 10 august toti romanii vin la Bucuresti! #diasporaacasa“, care s-a viralizat inca de la anuntarea ...

- Primaria Capitalei nu a dat autorizație pentru Mitingul Diasporei din 10 august. Organizatorii evenimentului au anunțat pe Facebook ca dupa mai bine de o luna au primit raspuns de la PMB in care li se spune ca se incalca prevederile legale. Potrivit raspunsului oficial primit de Federația Romanilor…

- Federatia Romanilor de Pretutindeni, condusa de Emanuel Cioaca, originar din Teleorman, s-a lansat oficial, zilele trecute, in Belgia. La eveniment au participat romani din mai multe state ale Europei.