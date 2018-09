Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect care prevede achizitionarea de catre Primaria Capitalei, din fonduri europene nerambursabile, a 10 tramvaie pentru modernizarea liniei 55. Proiectul presupune acordul pentru aceasta finantare. Consiliul General al Municipiului…

- Consiliul General al Municipiului București va relua discuțiile in ceea ce privește regulamentul-cadru privind organizarea si executarea serviciului public de transport in regim de taxi, care va afecta companiile de ridesharing Uber și Taxify.

- RADET a avut in 2017 pierderi totale de caldura de 28,61%, valoarea pierderilor de energie termica și apa de adaos ridicandu-se la circa 80 milioane lei, potrivit bilanțului energetic al sistemului de termoficare postat pe site-ul municipalitații. Municipalitatea urmeaza sa compenseze aceste pierderi,…

- Vacanțele in Paralia Katerini oferite gratuit de Primaria Capitalei au starnit nemulțumire. Pensionarii acuza ca vacanțele gratuite in Grecia s-au dat preferențial Cei veniți la inscriere, astazi, in a treia zi de la startul programului, nu au mai prins locuri: “Cand s-au facut atatea inscrieri?”… “Au…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi rectifiarea bugetara, urmand sa aloce o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului. Pe langa cei 15 milioane de lei alocati deja in buget, municipalitatea va mai da inca 10 milioane de lei. Primarul Capitalei…

- Bucurestenii vor beneficia de Internet Wi-Fi gratuit in parcuri, gradini, spitale, teatre si muzee, conform unui proiect adoptat, joi, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In proiect nu sunt oferite multe detalii privind implementarea sau costul, insa se precizeaza ca ar urmari…

- "Anuntul de cumparare locuinte de serviciu pentru personalul medical a fost publicat pe site-ul www.pmb.ro, la rubrica 'Anunturi'. Procedura a fost reluata, intrucat in prima etapa ofertele depuse de agentii economici nu au respectat prevederile din caietul de sarcini", se arata intr-un comunicat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va discuta in sedinta din 14 iunie un proiect care prevede acordarea de consultatii stomatologice si alocarea de bani pentru aplicarea de aparate ortodontice elevilor din scolile bucurestene. Conform proiectului, de aceste facilitati a urma sa beneficeze…