Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, ca Bucurestiul nu figureaza in proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, postat in urma cu o zi pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice. "Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea…

- Schimbare de situație in scandalul de la CNAIR de dupa decizia de numire a unor noi membri in Consiliul de Administrație in ultima zi de mandat al guvernului PSD! Costin Mihalache, fostul șef al cancelariei lui Dancila și unul din cele 5 numiri, și-a inaintat retragerea din aceasta funcție.Acesta…

- In acord cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008 si ale Hotararii nr. 2/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului…

- Primaria Capitalei vrea sa solicite Guvernului trecerea unor parcele din Padurea Baneasa de la Romsilva, la Municipalitate, pentru amenajarea unui parc-padure, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului București. Important de precizat este faptul ca in Padurea Baneasa se afla și…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului trecerea Padurii Parc Baneasa in domeniul public al Capitalei in scopul reamenajarii ca parc, un proiect de hotarare in acest sens aflandu-se pe ordinea de zi a sedintei de joi.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul ședinței din 14 octombrie 2019I. HOTARARI 1. HOTARARE privind inscrierea unui imobil, situat in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, in inventarul centralizat al bunurilor…

- Drumuri forestiere, cai ferate forestiere si lucrari de corectare a torentilor din domeniul public al statului vor putea trece in administrarea UAT-urilor si a consiliilor locale, la cererea acestora. In Monitorul Oficial nr.770 a fost publicat Ordinul ministrului apelor si padurilor nr. 1019/2019 pentru…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni joi, 26 septembrie, de la ora 15, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna septembrie. Pe ordinea de zi sunt 13 proiecte de hotarare: Proiect de hotarare pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea…