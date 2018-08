Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunța, luni seara, ca au fost ocupate toate cele 1.000 de locuri disponibile pentru tabara din Grecia, precizand ca in prezent nu se mai fac inscrieri. Pentru aceasta tabara s-au inscris 1.400 de seniori, mai mult decat limita prevazuta in program, scrie Mediafax.„ Au fost…

- Avand in vedere informatiile false aparute in mass-media cu privire la sumele platite de Municipalitate pentru taberele pentru seniori, organizate in Grecia, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele PRECIZARI: Suma totala a proiectului „La pas prin taramul legendar al Greciei", prezentata cititorilor…

- "Contul aparut pe Facebook prin care anunta ca a fost suplimentat numarul locurilor pentru tabara din Grecia este fals. In postarea respectiva, apare informatia ca, indiferent de cheltuieli, vor fi 2500 de oameni in plus care se vor bucura de aceasta vacanta. TOtal fals! Totul ramane asa cum…

- “Anul acesta, prin institutiile subordonate, Primaria Capitalei organizeaza si aceste tipuri de activitati, excursii sau tabere tematice, recreative, potrivit legislatiei in vigoare. 16.000, aproape 17.000 de elevi vor merge in aceste tabere prin Proedus in tara si in strainatate, 6.000 de studenti…

- (adauga informatii privind valoarea proiectului) Primaria Capitalei vrea sa trimita 1.000 de pensionari in Grecia, intr-o tabara de opt zile, toate costurile legate de transport, cazare, masa, excursii turistice si petreceri fiind suportate de catre municipalitate. Intr-o astfel de tabara…

