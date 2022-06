Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București a relansat joi in SEAP licitația pentru achiziționarea a 100 de autobuze electrice și a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala.

- Potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, miercuri, la ora 15.00, a avut loc deschiderea ofertelor pentru licitatia privind “Proiecte tip Quick Wins” – Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii caii SRCF Timisoara – 5 loturi.…

- Primaria Constanta a lansat o megalicitatie care vizeaza amenajare si intretinere a zonelor verzi Este vorba despre un acord cadru pe 48 de luni, pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi precum si intretinerea si exploatarea sistemelor de irigare, in suprafata totala estimativa de 911.477 mp…

- Așa arata majoritatea mijloacelor de transport din Capitala. Autovehiculele sunt vechi, mizerabile și nesigure pentru calatori: ușile sunt rupte și ruginite, iar scaunele arata deplorabil.Reporter: Este mizerie!Nicușor Dan: Nu este mizerie! Haideti... este rezonabil. Eu merg cu transportul in comun.…

- Proiectele de reabilitare a mai multor linii de tramvai din Capitala se ridica la circa 1,2 miliarde de lei și se vor discuta, in aceasta saptamana, de catre Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

- Hrana bolnavilor de la Spitalul Orașenesc din Bumbești-Jiu va costa peste 800.000 de euro in urmatorii trei ani. Se are in vedere incheierea unui acord-cadru pentru achiziția serviciilor de preparare și livrare a mancarii pentru persoanele internate. Achiziția este programata la inceputul lunii mai…

- Apavital a scos la licitație contractul pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa in sat Baiceni, comuna Cucuteni, prin branșarea la sistemul de alimentare cu apa existent; extinderea va fi facuta pe o lungime totala de 4820 m. Valoarea totala estimata a contractului este de 1.049.395,34 lei. Termenul…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…