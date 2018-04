Stiri pe aceeasi tema

- 1.957 de persoane au solicitat ambulanta, in București-Ilfov, in 30 de ore. In ultimele 30 de ore, 1.957 de persoane au solicitat ajutorul la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), iar 1.096 dintre aceste cazuri au reprezentat urgente de cod rosu si galben, a anuntat luni managerul SABIF, Alis…

- Oameni bolnavi, incadrați in grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la banci, deși nu au facut niciun imprumut. Situația in care au ajuns fara voia lor a fost cauzata de faptul ca Primaria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei. Bancile nu…

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire și peste 1000 de operatori manuali acționeaza noaptea aceasta in Capitala. Persoanele fara adapost care refuza cazarea in centrele sociale sunt monitorizate de echipele DGASMB. Avand in vedere cantitațile de zapada inregistrate in Capitala, dar și prognoza meteorologilor…

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- De data asta nu ne mai ia prin surprindere! Ba chiar o ia primaria pe ea! Primarul General, Gabriela Firea: In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, viscol si ninsoare, scolile, gradinitele si liceele din Capitala vor fi inchise luni si marti. Echipele DGASMB impreuna cu Politia Locala si echipajele…

- Protocolul de colaborare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) este semnat de Gabriela Firea, ca reprezentant al Primariei Capitalei, Asociatia Colectiv GTC 3010 si Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Bucuresti. "Obiectul prezentului…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…