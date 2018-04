Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal Lucian Iliescu (PMP) a initiat un proiect de hotarare conform caruia, din 1 ianuarie 2019, se interzice, pe teritoriul municipiului Bucuresti, circulatia autovehiculelor care sunt incadrate in clasa de poluare 0, 1, 2 și 3 sau nu sunt incadrate in nicio clasa de poluare, zilnic,…

- Proiectul de hotarare propus de Lucian Iliescu ar urma sa intre, potrivit acestuia, fie pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din aprilie, fie pe cea din luna mai. Potrivit proiectului, interzicerea circulatiei este valabila in intervalul orar 06:00 – 22:00…

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat astazi, la sediul Municipalitatii, cu presedintele asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, si cu managerul spitalului “Sf. Ioan”, dr. Robert Agafitei, un protocol de colaborare pentru construirea unei noi maternitati in Capitala.Conform protocolului,…

- In bugetul Municipalitatii pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios de construcție de locuințe pentru tineri și sociale Primarul General,…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…