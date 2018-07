Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi rectifiarea bugetara, urmand sa aloce o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului. Pe langa cei 15 milioane de lei alocati deja in buget, municipalitatea va mai da inca 10 milioane de lei. Primarul Capitalei…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 2,3 milioane de lei pentru organizarea unor concerte si spectacole pe o scena plutitoare amplasata pe Dambovita cu ocazia Zilelor Bucurestiului, precum si pentru lansarea la apa, pe Dunare, a unei flotile de barc care sa parcurga tot drumul pe apa pana in…

- Primaria Capitalei va rectifica bugetul pe anul acesta si va aloca aproximativ 18 milioane de lei pentru construirea, amenajarea sau reparatiile a 166 de biserici din Capitala. In urma acestei rectificari bugetare, in total, in anul 2018, vor fi alocate, pentru lacasurile de cult peste 63 de milioane…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al…

- Consilierii generali din Primaria Capitalei urmeaza sa dezbata in sedinta din 26 iulie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect conform caruia pensionarii bucuresteni, ce au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, vor...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, studiul de oportunitate privind achizitionarea a 100 de autobuze electrice si a statiilor de incarcare necesare imbunatatirii transportului public de calatori pe 14 trasee din Capitala, anunta Primaria Capitalei.

- Primaria Capitalei va reabilita 1,1 kilomeri de linie de tramvai, pe Bulevardul Vasile Milea, cu suma de peste 28 de miloane de lei, potrivit unui proiect votat, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…