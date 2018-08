Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea investiției este de aproximativ 220 milioane euro, din care s-a solicitat asistența financiara nerambursabila de aproximativ 176,4 milioane Euro.Cererile de finanțare au fost admise in etapa de evaluare administrativa și a eligibilitații și se afla in etapa de evaluare tehnica…

- 100 de tramvaie vor fi achizitionate cu fonduri europene Primaria Municipiul București a depus 13 cereri de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional (Por) 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Reducerea Emisiilor de Carbon in Zonele Urbane bazata pe Planurile de Mobilitate Urbana Durabila,…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetara, pentru finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului, suma totala propusa prin acest demers, pentru bisericile din Bucuresti, fiind de peste 63 de milioane de lei.

- Primaria Alba Iulia va incheia un acord de parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru achizitia a 13 autobuze electrice destinate transportului public de persoane si a statiilor de incarcare aferente.

- Presedintele Consiliului Judetean a reusit atragerea la Buzau, din fonduri europene, a peste 60 de milioane de euro si isi propune sa depaseasca 100 de milioane. In acest fel, Buzaul se afla pe locul I in tara la capitolul atragere de bani de la UE. „Consiliul Judetean Buzau este pe primul loc in țara…

- Primaria Capitalei a oferit intr-o luna doua milioane de euro pentru peste 3.000 de femei insarcinate din Bucuresti, prin programul Voucher Materna Bucuresti. Cele peste 3.000 de femei au primit cate un voucher in valoare de 2.000 de lei, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale,…

- In aceasta luna in comuna Adancata vor incepe doua lucrari in valoare de 1,5 milioane de euro bani europeni obținuți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a anunțat primarul Viorel Cucu. Este vorba de asfaltarea unui drum in lungime de 5 kilometri și de construirea unui camin cultural…

- Intr-un an de zile Primaria Capitalei a oferit stimulente in valoare de 180.657.100 de lei (38.838.524 de euro). "Aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de Primaria Capitalei pentru familiile nou constituite,…