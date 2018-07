Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a semnat contractul privind elaborarea "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti", document ce va fi realizat de compania Deloitte Consultanta S.R.L. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Ziare.com, strategia va fi…

- Primaria Capitalei raspunde consilierului general Lucian Iliescu, care o acuza pe Gabriela Firea ca pune in discuție un proiect fara a preciza „sursa de inspirație” deoarece inițiativa ii aparține și arata ca propunerea sa nu aducea niciun beneficiu real și el nu ține cont de nevoile bucureștenilor,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, Serdar Gorguc, au semna ieri contractul pentru achizitionarea celor 400 de autobuze destinate Bucureștiului.

- "Din perspectiva transferului administrarii Centurii catre municipalitate, eu am spus inca din prima zi in care am avut ocazia in calitate de ministru sa spun acest lucru ca orice solutie care poate genera mai multa eficienta trebuie adoptata. Si aceasta este formula in care functionam astazi in…

- Edilul face o enumerare a realizarilor mandatului sau."Pentru prima data in istoria Bucurestiului, Municipalitatea a oferit domeniului sanatatii un buget record, *de 111 milioane de euro, suma care reprezinta, comparativ cu ultimii cinci ani, o dublare sau chiar triplare a fondurilor alocate spitalelor.Aceasta…

- Potrivit CNAIR, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret din Turcia este ofertantul cantigator al contractului de proiectare si de executie a lotului 1 al Autostrazii de Centura Bucuresti, care va avea o lungime de aproape 17 km (Sectorul 1, Km 52+070 – Km 52+770, aferent Centurii Nord si Sectorul…