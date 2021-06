Primaria Capitalei a pus in dezbatere publica un proiect de Buget participativ al Bucureștiului, pe modelul deja implementat in Cluj-Napoca. In acest an, pentru Bugetul de administrare participativa al Bucureștiului se acorda fonduri de 2 milioane de lei, urmand ca in 2022 acesta sa fie dublat. Fiecare proiect propus de locuitorii de peste 18 ani ai Capitalei va avea o valoare de maximum 500.000 lei. La crearea acestui buget pot participa toți cei care locuiesc, lucreaza sau invața in București, care au implinit 18 ani. Bugetul participativ al Bucureștiului va avea ca domenii de adresabilitate:…