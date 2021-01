Primăria Capitalei a pregătit peste 400 de utilaje pentru deszăpezire și combatarea poleiului Peste 400 de utilaje sunt pregatite sa intervina in noaptea de duminica spre luni pe strazile din Bucuresti pentru combaterea poleiului si curatarea zapezii, se arata intr-un comunicat de presa al Primariei Capitalei. Conform informatiilor transmise de catre operatorii de deszapezire care actioneaza la nivelul celor sase sectoare, sunt pregatite sa intervina pentru combaterea poleiului si curatarea zapezii 439 utilaje si 433 operatori, atat pe arterele principale, cat si pe cele secundare. „Subliniem faptul ca numarul operatorilor va fi suplimentat in functie de evolutia fenomenelor meteorologice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

