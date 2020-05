Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a lansat, luni, la Arena Naționala, al doilea program de testare a populației din București prin care se va stabili, pe baze știintifice, care a fost raspandirea virusului COVID-19 in Capitala și gradul de imunizare a populației, transmite Primaria Capitalei.„Primaria…

- Un al doilea val al noului coronavirus este „improbabil” in Danemarca, unde rata de reproducere a bolii a scazut dupa relaxarea unei serii de restricții, a afirmat marți șefa Autoritații de control a bolilor infecțioase, citata de AFP.„Daca virusul ar fi fost in circulație libera și nu am fi facut nimic,…

- A fost inregistrat un nou DECES, in județul Alba, provocat de COVID-19: un barbat de 90 de ani, care suferea și de alte boli. Este vorba de un barbat, 90 de ani. Debut pe data de 06.04.2020 cu febra, dispnee, insuficiența respiratorie. Pacientul a fost internat pe data de 06.04.2020 in SJU Alba Iulia,…

- Vineri a fost inregistrat al doilea deces din Constanța, provocat de coronavirus. Este vorba despre o asistenta din cadrul Spitalului Județean Constanța. Femeia, in varsta de 54 de ani, a fost in concediu in Turcia, la mijlocul lunii martie. La revenirea in țara, pe 13 martie, nu s-a mai prezentat la…

- Combinatul Azomures a anuntat ca sprijina achizitia unui echipament complet de testare specific pentru COVID-19 care poate prelucra 50 de probe simultan, pentru scurtarea timpului de diagnosticare, in urma apelului public lansat de Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures. "Azomures contribuie…

- Primaria Capitalei a lansat joi platforma de e-learning - www.hubproedus.ro - cu cursuri online pentru elevi. Proiectul a fost lansat in condițiile in care creșele, gradinițele și școlile din București sunt inchise in perioada 11 - 22 martie, iar aceasta perioada se poate prelungi din cauza pandemiei…

- (21:04) Inca o persoana a fost infectata cu noul coronavirus in Romania. Numarul celor infectati a ajuns la 29.(20:35) Trei noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate marți seara in Romania.