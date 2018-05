Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a finalizat regulamentul privind acordarea sprijinului financiar de circa 3.000 de euro cuplurilor infertile din Bucuresti pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, anunta, joi, Gabriela Firea. Proiectul se va derula incepand cu data de 4 iunie 2018. Proiectul…

- Primaria Capitalei a finalizat regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar de circa 3000 euro cuplurilor infertile din Bucuresti pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, anunța primarul capitalei Gabriela Firea. "Proiectul se va derula incepand cu data de 4 iunie 2018,…

- Primaria Capitalei a anunțat miercuri ca a finalizat regulamentul conform caruia, cuplurile infertile din Bucuresti vor putea obține un sprijin financiar de 13.800 lei pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro. Proiectul se va derula incepand cu 4 iunie, iar banii vor acorda sub forma de…

- Primaria Capitalei anunta ca regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucuresti pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro a fost finalizat, urmand a se derula incepand cu 4 iunie.

- Cele 25.000 de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitioarea de biciclete sau dispozitive Segway sau Ninebot pe care Primaria Capitalei le ofera bucurestenilor care s-au inscris anul trecut in programul "Biciclisti in Bucuresti”, dar nu s-au regasit pe lista beneficiarilor, sunt inca la…

- Primaria Capitalei va oferi ajutor financiar de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta CGMB. Banii se vor acorda sub forma de vouchere in trei transe doar in baza scrisorii medicale, transmite News.ro . Proiectul…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- In plin scandal legat de noul regulament de taximetrie din Bucuresti, initiat de Primaria Capitalei, prin care serviciile de dispecerat devin obligatorii, in defavoarea celor care folosesc aplicatiile de taximetrie, mai multi deputati au initiat un proiect de modificare a legii taximetriei.