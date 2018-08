Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea sustine ca "este foarte bine ca DNA face ancheta" pentru ca "asa se va afla adevarul". "Am primit, atat eu cat si colegi din Primarie, amenintari explicite ca vor urma campanii de denigrare in presa bazate pe minciuni si insinuari, ceea ce deja se intampla, denunturi penale,…

- Procurorii au solicitat atat protocolul dintre FCSB și Primarie, cat și contractele in cascada, de pilda cele prin care FCSB a achiziționat aceleași servicii de ingrijire a gazonului pentru propria baza, din Berceni, anunta tolo.ro. Gigi Becali, prima reactie despre CONTRACTUL dintre FCSB…

- Precizarile municipalitatii vin dupa ce Tolo.ro a publicat mai multe informatii referitoare la faptul ca Primaria Capitalei a oferit ingrijirea suprafetei de joc FCSB, prin Gigi Becali, cu angajamentul primariei de a compensa din chirie si utilitati. „Primaria Municipiului Bucuresti dezmite…

- Primaria Capitalei precizeaza ca are in derulare un protocol cu FCSB, prin care clubul paronat de Gigi Becali asigura mentenanța gazonului de pe Arena Naționala. Primaria precizeaza ca acest protocol este legal, dar temporar, iar Municipalitatea va desfașura o licitație in acest sens.Citește…

- Primaria Capitalei precizeaza ca are in derulare un protocol cu FCSB, prin care clubul paronat de Gigi Becali asigura mentenanta gazonului de pe Arena Nationala. Primaria precizeaza ca acest protocol este legal, dar temporar, iar Municipalitatea va desfasura o licitatie in acest sens.

- Gigi Becali, nașul de cununie al primarului Capitalei, Gabriela Firea, a comentat coșmarul mediatic în care se zbate Gabriela Firea. Gigi Becali a comentat, de asemenea, și faptul ca fina sa, Gabriela Firea, a mers alaturi de Simona Halep la festivitatea organizata…

- "La propunerea Primarului General si prin votul consilierilor generali, doamna Angela Gheorghiu a primit titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti in data de 11 septembrie 2017, in semn de apreciere si recunostinta pentru promovarea Bucurestiului si a Romaniei in lume. Doamna Gheorghiu…

- Primaria Capitalei transmite joi ca a luat masuri pentru a preveni o eventuala comercializare a voucherelor in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway sau Ninebot, afirmand ca acestea nu pot fi vandute pentru ca nu sunt transmisibile, putand fi folosite doar…