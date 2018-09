Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anuntului postat pe SEAP, Primaria Capitalei achizitioneaza 2.000 de fluiere pentru „indeplinirea in bune conditii a misiunilor specifice in situatii de urgenta desfasurate de catre ISU Bucuresti-Ilfov”. Valoarea unui singur fluier este de 39 de lei, astfel ca suma totala se ridica la 78.000…

- Primaria Capitalei a cumparat fluiere de 16.800 de euro pentru pompieri și polițiști. Achiziția a fost criticata de opoziție, avand in vedere utilitatea acesteia, dar și prețul. Un fluier cu șnur cumparat prin SEAP a costat 39 de lei. Primaria Capitalei a cumparat recent 2.000 de fluiere care vor fi…

- Primaria Capitalei cumpara 2.000 de fluiere in valoare totala de 78.000 de lei (aproape 17.000 de euro) pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Valoarea unui singur fluier este de 39 de lei, iar contractul de achizitie directa a fost acordat firmei Lidle Com…

- Primaria Municipiului Bucuresti a achizitionat recent 2.000 de fluiere care vor fi folosite de catre angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Investitia se ridica la suma de 16.800 de euro si a fost criticata de opozitie.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov a transmis, marți, bilanțul intervențiilor realizate in urma ploilor din ultimele ore, la nivelul Capitalei și al județului Ilfov. (Console si accesorii gaming) Astfel, pana la ora 11:00, se inregistrau 15 subsoluri inundate, cinci strazi și…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat se afla luni, in judetul Sibiu, pentru a coordona actiunile de prevenire a inundatiilor si de interventie in caz de urgenta. Institutia Prefectului Sibiu a precizat ca, in cursul diminetii, secretarul de stat a participat la sedinta extraordinara…

- O femeie care a amenințat, vineri, ca se arunca in gol de la etajul 4 al unui bloc din Capitala a fost salvata, in ultima clipa, de pompierii bucureșteni. Incidentul s-a petrecut pe Strada Anghel Moldoveanu din Sectorul 4 al Capitalei. „La fața locului au acționat pompierii Detașamentului…

- Apele involburate ale Dunarii par a face inca o victima. O fetița de aproximativ 13 ani a fost data disparuta pe brațul Borcea al Dunarii, la Fetești. Cel care a sunat la 112 a povestit ca a vazut cum copila dispare de pe luciul apei. Este alerta in județul Ialomița, dupa ce miercuri o persoana a sunat…