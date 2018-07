Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, pe 10 august, la care sunt anuntate sa...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, in data la 10 august 2018, la care sunt anuntate sa participe 1 milion de persoane.

- Dupa o intalnire care a avut loc luni dupa amiaza la Primaria Capitalei, municipalitatea a dat unda verde organizarii protestului de amploare pe care diaspora vrea sa-l organizeze in Piața Victoriei in data de 10...

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat, joi, ca partidul pe care il conduce sustine mitingul romanilor din diaspora pe care Federatia Romanilor de Pretutindeni intentioneaza sa il organizeze in Piata Victoriei in data de 10 august. Dan Barna a precizat, in cadrul unei dezbateri…

- Primaria București nu a avizat mitingul diasporei din 10 august, din Piața Victoriei, motivul fiind ca manifestarea incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul in comun sau functionarea institutiilor publice. Gabriela…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Primaria Capitalei nu a dat autorizație pentru Mitingul Diasporei din 10 august. Organizatorii evenimentului au anunțat pe Facebook ca dupa mai bine de o luna au primit raspuns de la PMB in care li se spune ca se incalca prevederile legale. Potrivit raspunsului oficial primit de Federația Romanilor…