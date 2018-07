Stiri pe aceeasi tema

- 31 iulie este termenul limita pentru depunerea declarațiilor unice! Pana in momentul de fața, 30 la suta din populație a facut demersurile pentru plata online, la care beneficiaza și de o reducere de cinci la suta.

- Una dintre principalele cai de acces in cartierul de afaceri Pipera Sud este “gatuita” de un semafor nesincronizat cu fluxul si valorile de trafic din zona. Acesta ar fi trebuit sa faciliteze traficul auto dinspre strada Capitan Alexandru Serbanescu catre Soseaua Pipera si strada Gara Herastrau. Semaforul…

- Primaria Campina nu a mai depus cererea de finanțare pentru obținerea de fonduri europene in vederea modernizarii transportului public. Practic, s-a intrat in criza de timp, studiul de trafic și studiul privind parcarile nu au mai putut fi realizate și depuse pana la termenul limita stabilit de Ministerul…

- Primaria Campina nu inceteaza sa ne ofere surprize și iata ca descoperim pe SEAP o achiziție publica extrem de interesanta. Primaria a contractat servicii de investigații și siguranța de la o firma privata, contractul fiind in valoare de 16.932 lei fara TVA. Practic, sunt angajați un fel de detectivi…

- Trei noi locuri de joaca au fost inaugurate, astazi, la Timișoara, in prezența primarului Nicolae Robu, care a fost insoțit de Adrian Bere, șeful Direcției de Mediu. Prima oprire a fost facuta pe Intrarea Dornei, din zona Circumvalațiunii, unde, potrivit reprezentanților municipalitații, s-au facut…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anuntat, vineri, ca Ministerul Finantelor a inceput sa trimita contribuabililor scrisori personalizate care contin toate datele necesare inscrierii in Spatiul Privat Virtual (SPV), astfel incat declaratia unica sa poata fi depusa si online, fara a fi necesara deplasarea…

- Declaratia unica se poate depune online, iar aplicatia ANAF calculeaza automat impozitele si contribuțiile datorate la bugetul de stat. Cei care sunt obligati sa depuna declaratia trebuie sa acceseze portalul ANAF, secțiunea „Spațiul Privat Virtual”, rubrica Descarcare declarații. De asemenea,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba continua in aceasta perioada campania de informare preventiva a cetațenilor „RISC”, sub un nou logo „RISC. Siguranța nu este un joc de noroc!”. Campania se desfașoara la nivel național și are ca scop reducerea incidentelor de natura…