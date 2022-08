Stiri pe aceeasi tema

- La Mulți Ani, fraților noștri din Cimișlia! In acest sfarșit de saptamana, domnul primar, Dorin Nicolae LOJIGAN, a fost invitat in orașul Cimișlia, raionul Cimișlia, Republica Moldova. Invitația a fost

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor prezinta situația epizootica din Republica Moldova, și in regiune in perioada 09.07.2022 - 15.07.2022, informeaza Noi.md. Pe teritoriul Republicii Moldova a fost inregistrat un focar de pesta porcina africana la porci domestici in raionul Cahul, localitatea…

- Cea mai mare provocare in calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeana o reprezinta razboiul din Ucraina. O spune vicepremierul Nicu Popescu, potrivit caruia, consecintele agresiunii militare ruse se resimt in toate statele europene prin majorari galopante ale preturilor la resursele energetice,…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a dezvaluit ca una din precondițiile pentru aderarea la UE a țarii este vanzarea terenurilor agricole catre cetațenii straini. Acesta a atras atenția ca statutul de candidat nu inseamna ca Moldova va deveni membra a UE și a dat exemplele Serbiei și…

- UE a oferit Republicii Moldova o șansa sa iasa din mocirla in care sta de zeci de ani de zile dupa independența, insa UE iți arata doar calea, iți da cadrul legislativ și principiile de baza, insa nu iți da mura in gura și mai mult ca atat nu iți va arata cu degetul care interese naționale trebuie protejate,…

- Statutul de tara candidata la aderare va oferi Republicii Moldova sansa democratizarii si modernizarii infrastructurii, pentru ca vom avea acces la fonduri europene suplimentare. O spune deputatul PAS, Lilian Carp, potrivit caruia Republica Moldova nu-si doreste o pozitie privilegiata in raport cu alte…

- Acordarea statutului de țara candidata pentru Republica Moldova este o posibilitate geopolitica. Declarația a fost facuta de președintele Maia Sandu, in cadrul unui articol aparut in publicațiile G4Media, El Pais, Le Figaro, Die Welt, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Publico și La Repubblica. Potrivit șefei…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca instituția pe care o conduce recomanda acordarea statului de țara candidat la aderarea la UE Ucrainei și Republicii Moldova. Decizia Comisiei de a include și Republica Moldova alaturi de Ucraina este și rezultatul implicarii autoritaților…