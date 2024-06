Primăria Câmpia Turzii: În atenția populației… Avand in vedere atenționarile de canicula prognozate, Municipiul Campia Turzii se afla sub avertizare, cu cod galben, de canicula și disconfort termic ridicat! Temperaturile vor fi cuprinse intre 32 și 35*C indicele temperatura-umezeala atingand și depașind ușor pragul critic de 80 de unitați. Local, noaptea va fi tropicala, cu temperaturi minime ce se vor situa in jurul valorii de 20 de grade. Pentru a veni in sprijinul populației, la nivelul Municipiului Campia Turzii au fost amenajate puncte de prim ajutor in caz de canicula: In holul Primariei Municipiului Campia Turzii, cu program de funcționare,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

