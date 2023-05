????Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita joi, 1 iunie 2023, de la ora 11:00, in Parcul Municipal „Berc”, pentru a sarbatori Ziua Internaționala a Copilului! ✅ De ziua lor, cei mici vor explora, se vor juca intr-o lume a curiozitaților și surprizelor pregatite de organizatori. ❓Carui copil nu i-ar placea sa [...] Articolul Primaria Campia Turzii: De 1 iunie, va așteptam in „Lumea minunata a copilariei” apare prima data in TurdaNews .