PRIMĂRIA CĂLDĂRARU. Stimați cetățeni, veniţi la Primărie NUMAI pentru probleme de strictă urgenţă! PRIMARIA CALDARARU. Stimați cetațeni, veniti la Primarie NUMAI pentru probleme de stricta urgenta! Data fiind situatia actuala, pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19, avand in vedere si masurile luate la nivel national, va rugam sa veniti la Primarie NUMAI pentru probleme de stricta urgenta. In acest fel se poate evita contactul cu alte persoane si stationarea in spatii aglomerate. Acest lucru nu inseamna ca Primaria se inchide pentru cetațeni, insa vrem sa evitam deplasarile ce nu sunt absolut necesare! Va multumesc pentru intelegere! Primar, Ionuț Racanu Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PRIMARIA Darmanești, apel catre cetațeni: evitați deplasarile care nu sunt absolut necesare! Data fiind situatia actuala, pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19, avand in vedere si masurile luate la nivel national, va rugam sa veniti la Primarie NUMAI pentru probleme de stricta urgenta. In…

- PRIMARIA RACA, apel catre cetațeni: veniti la Primarie NUMAI pentru probleme de stricta urgenta! Data fiind situatia actuala, pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19, avand in vedere si masurile luate la nivel national, va rugam sa veniti la Primarie NUMAI pentru probleme de stricta urgenta.…

- Update ”Stimați jilaveni, conform dispozițiilor Ministerului Afacerilor Interne, va aducem la cunoștința urmatoarele masuri generale pentru prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus: ❗️Inchiderea parcurilor și a locurilor de joaca de pe teritoriul comunei Jilava. Aceasta masura se dispune pe…

- PRIMARIA UNGHENI: Dragi cetațeni, va rugam sa veniti la Primarie NUMAI pentru probleme de stricta urgenta! Dragi cetateni, Data fiind situatia actuala, pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19, avand in vedere si masurile luate la nivel national, va rugam sa veniti la Primarie NUMAI pentru probleme…

- Noua cetateni romani, aflati in Italia cu titlu temporar si care au fost afectati de plasarea in carantina, vor fi adusi in tara cu o aeronava de tip C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane , configurata pentru misiuni de evacuare medicala, informeaza Ministerul Apararii prin intermediul unui comunicat.…

- Ziarul Unirea O primarie din Alba, pregatita sa faca fața coronaviruslui. Primarul a dispus achiziționarea a doua ”pistolete termometru cu infraroșu! O primarie din Alba, pregatita sa faca fața coronaviruslui. Primarul a dispus achiziționarea a doua ”pistolete termometru cu infraroșu care pot detecta…

- „Stimați cetațeni ai Comunei Dangeni, pentru a clarifica si limpezi situația, va aduc la cunostința ca imi voi depune candidatura pentru funcția de primar. Din respect pentru dv, colegi și colaboratori consider ca trebuie sa aveți o informare corecta și necesara.Va mulțumesc pentru colaborare și incredere”.

- Primaria municipiului Chisinau ar putea fi inclusa de catre Agentia Nationala de Integritate in zona de risc, astfel incat pe parcursul anului curent functionarii din cadrul institutiei sa fie verificati in mod prioritar. Cu o solicitare in acest sens a venit primarul Capitalei, Ion Ceban.