- Prezența deșeurilor pe malul apei reprezinta inca o mare problema mai ales in mediul rural salajean, inclusiv in sate și comune unde funcționeaza servicii de salubrizare. Cu ani in urma, fostul și actualul director al Sistemului de Gospodarire a Apelor Salaj, Cristian Crișan, atragea atenția asupra…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a oferit un raspuns oficial vizavi de procesul caștigat de Primaria București cu FCSB. Gigi Becali a reacționat dur astazi, dupa ce GSP a scris ca echipa lui trebuie sa achite mai mult de un milion de lei Primariei Generale, din cauza ca nu a platit chiria…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca au fost desfasurate 11 actiuni de control la operatori economici care activeaza in incinta Complexului Agroalimentar “Piata Delfinului”, din sectorul 2 al Capitalei. Echipele de control au constatat mai multe deficiente, printre care: congelarea…

- Compania Energy Serv București este singura care a depus o oferta pentru contractul „Servicii de intocmire a Strategiei de alimentare cu energie termica in municipiul Timișoara”. „Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Timișoara va include soluțiile tehnice și economice…

- Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, anunta, marti, printr-un comunicat de presa, ca proiectul de realizare a Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) integrat in municipiul Bucuresti ramane fara obiect. ”Sierra Quadrant subliniaza ca, prin adresa nr. 274 din…