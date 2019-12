Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile sunt in toi in comuna Malu Mare, in aceasta toamna. Se lucreaza la podețe și șanțuri, in cadrul proiectului de asfaltare a 6,2 km de drum, s-a deschis șantierul pentru noua gradinița și, de curand, au inceput lucrarile la noul miniteren de sport. Vestea cea mare este, insa, ca a fost aprobat…

- Lucrarile sunt in toi in comuna Malu Mare in aceasta toamna. Se lucreaza la podețe și șanțuri, in cadrul proiectului de asfaltare a 6,2 kilometri de drum, s-a deschis șantierul pentru noua gradinița și, de curand, au inceput lucrarile la noul miniteren de sport. Vestea cea mare este, insa, ca a fost…

- La sfarșitul anului 2018, Romania avea, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), 18.714 km drumuri (naționale, județene, comunale) pietruite și 9.533 km din pamant. Tot la acea data, 317 orașe din 319 (99,37%) și 2.248 de comune din 2.861 (78,57%) dispuneau de sistem de alimentare cu apa.…

- Guvernul continua investițiile pentru dezvoltarea comunitaților locale. 500 de proiecte, de peste 6 miliarde, au fost aprobate de Guvern prin FDI. • Fondul de Dezvoltare și Investiții pus la dispoziția comunitaților locale se bucura de o larga apreciere, in randul primarilor de la toate formațiunile…

- 'Se vor gasi peste tot. In benzinarii, se vor putea achizitiona si online, prin sms, deci prin toate mijloacele moderne. Nu se vor face cozi, asa cum am auzit pe cineva. Banii obtinuti din vigneta Oxigen, asa cum scrie si in proiect, vor merge catre proiecte de mediu si catre proiecte de mobilitate.…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a facut publice o noua serie de 469 de proiecte de apa, canal, energie, sanatate sau infrastructura pentru comunitațile locale, care vor fi finanțate de Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Specialistii recomanda ananasul:…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a obtinut, prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) gestionat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, o finantare in valoare de 10.720.905 lei, pentru reabilitarea, refunctionalizarea si modernizarea Casei Universitarilor, imobil care este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in sedinta de Guvern de miercuri se va aloca o suma de peste 5,7 milioane de lei pentru despagubirile acordate in cazul imobilelor aflate pe amplasamentul 2 al lucrarii autostrada Bucuresti - Brasov si pasajul de pe centura Bucuresti - Domnesti."Continuam…