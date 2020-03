Stiri pe aceeasi tema

- Distribuție Oltenia a organizat un numar de 4819 acțiuni pentru prevenirea și combaterea fenomenului de racordare ilegala la rețeaua de distribuție a energiei electrice in intervalul octombrie – decembrie 2019. Fenomenul prezinta un risc ridicat de incendii, daune materiale și…

- In aceasta perioada se afla in desfașurare licitația pentru cumpararea celor 9 autobuze electrice destinate transportului public de calatori in municipiul Lugoj, printr-un proiect implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice și finanțat prin Programul Operational Regional…

- Autobuzele electrice ale Timișoarei intarzie sa apara. In 8 februarie se face fix un an de cand Ministerul Dezvoltarii a lansat licitația pentru a cumpara 44 de autobuze electrice pentru capitala Banatului. Ofertele au intrat in evaluare, dar se pare ca in comisie nu exista experți, astfel ca s-a cerut…

- Primul autobuz Mercedes Benz Citaro Hybrid din cele 130 cumparate anul trecut de Primaria Capitalei pentru STB va sosi in Capitala in luna martie, anunta Gabriela Firea pe Facebook. Noile autovehicule au costat 50 de milioane de euro, iar primarul general spune ca este un prim pas in diminuarea poluarii…

- Furnizorul de electricitate va continua sa livreze energie in calitate de Furizor de Ultima Instanța obligat, nu de furnizor concurențial. De la 1 ianuarie, Furnizorul de Ultima Instanta obligat Enel Energie a preluat locurile de consum apartinand Societații Complexul Energetic Hunedoara ca urmare…

- Nimeni nu știe cand vor putea fi reluate lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Lucrarile sunt oprite de mai bine de un an și jumatate. Ministerul Transporturilor a incercat sa organizeze o licitație, insa aceasta a fost anulata. Firma care depusese o oferta a contestat decizia de…

- Autobuzele electrice pe care vrea sa le cumpere Primaria Craiova cu fonduri europene sunt, deocamdata, in aer. Procedura pentru achiziționarea lor, la pachet cu stații de incarcare lenta și rapida, a fost anulata. Motivul: oferta celor de la Solaris, singura firma prezenta la licitație, a fost considerata…

- Administratia Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finantare in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice pana la data de 31 ianuarie 2020, conform comunicatului…