Primăria București nu autorizează Marșul Bucharest Pride Asociația Accept acuza Primaria București ca, pentru prima data in ultimii 15 ani, boicoteaza organizarea Marșului Bucharest Pride. PMB susține ca a oferit mai multe opțiuni pentru organizarea evenimentului. Pentru prima data in ultimii 15 ani, Primaria Municipiului București boicoteaza organizarea Marșului Bucharest Pride la doar o saptamana inainte de eveniment, susține Asociația Accept. In replica, potrivit PMB, comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din București a oferit asociației mai multe opțiuni pentru organizarea marșului. Deocamdata, Comisia, intrunita in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

