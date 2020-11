Situația financiara a Primariei Capitalei este una extrem de dificila: datoriile curente directe sau prin instituțiile din subordine se ridica la 3 miliarde de lei, in vreme ce in conturi sunt doar 4 milioane. In aceste condiții a fost in pericol pana și plata salariilor. Cu toate acestea, Nicușor Dan promite achitarea datoriilor istorice și atragerea de cofinanțari la proiectele bucureștene. Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, edilul a declarat ca la momentul in care a venit in primarie a gasit in conturi 4 milioane de lei și 80 de milioane popriri pe conturi. „In jur de 10 noiembrie…