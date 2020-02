Primaria Bucuresti anunta ca este pregatita cu utilaje si material antiderapantpentru ninsori

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti este pregatita sa intervina in Capitala cu aproximativ 740 de utilaje si 415 operatori. Stocurile de material si solutii antiderapante se ridica la 21.260 de tone, potrivit Agerpress. "In momentul de fata sunt pregatite pentru a interveni 334 de utilaje destinate sa imprastie…

- Iarna s-ar putea instala in Capitala și in mai multe zone din țara in zilele viitoare. Vremea se va raci accentuat in Bucuresti pe parcursul urmatoarelor trei zile, vantul se va intensifica si isi vor face aparitia precipitatiile, la inceput sub forma de ploaie, dupa care predominant ninsoare, mai ales…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidul pe care il conduce va avea un candidat pentru Primaria Bucuresti, dar crede ca in lupta pentru Capitala trebuie facuta o strategie. El sustine ca ALDE este deschis la o discutie privitoare la posibilitatea sustinerii unui candidat comun al…

- Drumarii au actionat in ultimele ore cu 944 de utilaje si au raspandit aproximativ 9.791 de tone de material antiderapant, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat transmis, duminica, AGERPRES. "Avand in vedere, avertizarea de cod galben emisa…

- Ca urmare a prognozei meteorologice, care anunța ninsori in Capitala, 310 utilaje și 358 de operatori sunt pregatiți sa intervina, anunța, intr-un comunicat de presa, transmis sambata, Primaria Municipiului București (PMB), potrivit Mediafax.„In momentul de fața, sunt pregatite pentru a interveni,…

- Primaria Capitalei anunta ca, in perioada urmatoare, cand in Bucuresti sunt anuntate ninsori, sunt pregatiti sa intervina 310 utilaje si 358 de operatori. Totodata, sunt disponibile peste 21.000 de tone de material antiderapant.

- Primaria Capitalei anunta duminica seara ca 358 de operatori si 310 utilaje cu material antiderapant si pentru pluguit zapada sunt pregatiti sa intervina, daca evolutia fenomenelor meteorologice din aceasta noapte o va impune, ca urmare a prognozei meteorologice, care anunta si alte posibile ninsori…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo pentru azi, 22 noiembrie. Gradele extrem de scazute din Capitala au surprins pe toata lumea. Iata care sunt maximele indicate pentru vineri! Prognoza meteo pentru București, vineri, 22 noiembrie Specialiștii de la Administrația…