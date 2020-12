Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii cu drept de vot vor putea circula fara restricții intre orele 05.00-01.00 in 6 decembrie, ziua in care vor avea loc alegerile parlamentare. Anunțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale:…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența, prin hotararea nr. 24, a stabilit ca Primaria Brașov sa puna la dispoziția Spitalului de Boli Infecțioase un container amenajat, in vederea utilizarii acestuia ca punct de recoltare RT-PCR. Aceasta decizie a fost luata in urma discuțiilor pe care viceprimarul…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Targu Mureș a adoptat intr-o ședința care a avut loc in data de 17 noiembrie, o serie de masuri cu privire la limitarea raspandirii virusului SARS – COV-2, iar suplimentar, s-au stabilit și masurile cu privire la organizarea ceremoniei cu prilejul…

- Avand in vedere numarul mare de cazuri de imbolnavire confirmate in municipiul Brașov, decizia Guvernului de a suspenda cursurile unitaților de invațamant pentru urmatoarele 30 de zile, și ținand cont de Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența nr. 20/27.10.2020, decizia municipalitații…

- Avand in vedere hotararea Comitetului Judetean pentru situații de urgenta cu privire la suspendarea activitații didactice in interiorul unitaților de invațamant și trecerea la sistemul de predare on-line, Comitetul Local pentru situații de urgenta a luat decizia ca, pentru aceeași perioada de 14 zile,…

- Municipiile Arad și Timișoara au trecut in scenariul roșu, incepand de vineri, 23 octombrie, cand a fost depașit pragul de 3 cazuri COVID-19 la 1.000 locuitori. In cazul municipiului Arad, vineri a fost atinsa incidența de 3,08 cazuri la 1.000 locuitori. In urma sedintei CJSU, Inspectoratul Scolar Judetean…

- Municipiul Timisoara a intrat in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns, vineri, la 3,39 la mia de locuitori, in timp ce judetul Timis ramane sub pragul de 3 la mia de locuitori. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, convocat, vineri, de primarul in exercitiu…

- Ziarul Unirea Creșa din Muncipiul Aiud, INCHISA din cauza unui FOCAR de COVID-19. Precizari din partea Primariei Aiud Vineri, 9 octombrie 2020, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, intrunit in ședința online, la ora 19.20, a hotarat inchiderea Creșei din municipiul Aiud. Aceasta decizie a venit…