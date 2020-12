Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Brasov s-ar putea redeschide, de saptamana viitoare, cresele, o decizie in acest sens urmand sa fie luata de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, a anuntat viceprimarul Flavia Boghiu. In prezent, propunerea de redeschidere a acestora incepand cu data de 9 decembrie, este in…

- Alianta USR PLUS din Sibiu solicita testarea tuturor cadrelor medicale din toate spitalele din judetul Sibiu, informeaza Agerpres. "Alianta USR PLUS Sibiu a solicitat, ieri, Prefecturii Sibiu sa discute in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta luarea urmatoarelor masuri: inceperea…

- Avand in vedere numarul mare de cazuri de imbolnavire confirmate in municipiul Brașov, decizia Guvernului de a suspenda cursurile unitaților de invațamant pentru urmatoarele 30 de zile, și ținand cont de Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența nr. 20/27.10.2020, decizia municipalitații…

- “Toate creșele raman deschise”, au declarat pentru Edupedu.ro reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului. Lamurirea vine dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența condus de Ludovic Orban a hotarat aseara sa propuna Guvernului trecerea in online inclusiv a activitaților…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat marți, 27 octombrie, pe pagina de Facebook a instituției, ca a convocat miercuri, 28 octombrie 2020, de la ora 11.00, la sediu, o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Targu Mureș. "Vom lua in discuție inchiderea…

- Activitatea școlara fața in fața se suspenda de marți, cand se inchid și cafenelele, restaurantele și cinematografele, dupa ce Bucureștiul a depașit rata de incidența de 3 la mia de locuitori. „Pentru faptul ca s-a calculat aceasta rata a incidentei calculata pe ultimele 14 zile, ieri a fost 3,02, astazi…

- Rata de incidenta anuntata luni este de 3,19 la mie, in crestere fata de ieri.Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s a intrunit luni in sedinta, pentru a constata rata de incidenta a cazurilor de COVID 19 din ultimele 14 zile si pentru a decide, in consecinta, restrictiile suplimentare…

- Grupul de Comunicare Strategica a recunoscut, marți seara, ca pentru calculul ratei de incidența a cazurilor COVID-19, pe baza careia se iau deciziile de introducere a restricțiilor, inclusiv inchiderea restaurantelor, folosește informațiile de la Institutul Național de Statistica (INS) privind populația.…