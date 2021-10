Primăria Braşov redeschide un centru de vaccinare Primaria municipiului Brasov a decis redeschiderea unui centru de vaccinare, dintre cele amenajate la inceputul anului, care va functiona, din 15 octombrie, alaturi de celelalte patru centre din unitati medico-sanitare private si de stat. Totodata, municipalitatea va aloca, in perioada urmatoare, 200.000 masti de protectie pentru scoli. Decizia a fost luata pe fondul cresterii solicitarilor […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Contractul, in valoare de peste 20 milioane de lei, a fost semnat zilele trecute de directorul general ADR Centru și de primarul municipiului reședința a județului Covasna. Viitoarea gradinița va avea 120 de locuri, insa nu va fi gata mai devreme de anul 2023, spune purtatorul de cuvant al primariei…

- Consilierii județeni au aprobat, la ultima ședința, modificarea acordului de parteneriat cu ADR Centru și Consiliul Județean Mureș pentru reabilitarea DJ 153 A și 153, pe traseul Ernei- Eremitu -Sovata. Șeful Direcției de dezvoltare din CJ Mureș, Calin Suciu, a explicat pentru Radio Tg.Mures ca in urma…

- De astazi se transmite catre unitațile de invațamant, prin intermediul inspectoratelor școlare, chestionarul cu privire la intenția de vaccinare anti-COVID-19 in randul elevilor minori. Ministerul Educației precizeaza ca acest chestionar urmeaza sa fie completat de parinți, fara sa reprezinte o obligație,…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni ordinul privind condițiile de inscriere la Loteria vaccinarii. In perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor avea loc 19 extrageri, in urma carora vor fi acordate 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Loteria de Vaccinare consta…

- Campania de vaccinare trebuie sa continue, le-a spus Florin Cițu prefecților: „Trebuie sa ne asiguram ca avem capacitate de vaccinare intacta, sa nu se inchida niciun centru de vaccinare”. „Este...

- Turcia este destinația preferata a celor care decoleaza de pe Aeroportul "Transilvania" Aeroportul "Transilvania" este folosit in aceasta perioada majoritar de turiști, iar destinațiile preferate sunt Turcia, Egipt, dar și state din Europa. Pasagerii au la dispoziție un centru de vaccinare, un centru…

- O cladire noua de 24.000 de metri patrați va fi construita ca o extensie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu-Mureș, cea mai mare investiție din domeniul medical public din ultimii 40 de ani. Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a fost adoptata de Guvern la finele lunii…

- La Timișoara se deschide un nou centru de vaccinare de tip drive through, de aceasta data in partea de nord a orașului. Acesta va funcționa in parcarea magazinului Selgros din Calea Aradului. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, a…