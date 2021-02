Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre proiectele care aflate in dezbaterea Consiliului Local in ședința din data de 24 februarie este propunerea de inființare a Fundației Monumentelor istorice, pe modelul celei de la Oradea, care va gestiona programul de reabilitare a cladirilor istorice din Brașov, avand ca membru fondator…

- Proiectul infrațirii dintre Brașov și Cracovia, al doilea oraș ca importanța al Poloniei, a fost adus in discuție in cadrul intalnirii dintre Consulul Onorific al Republicii Polone la Brașov, Januș Szalinski, și primarul Brașovului, Allen Coliban. Potrivit consulului onorific al Poloniei in Brașov…

- Primaria a lansat, astazi, procedurile de recrutare a doi specialiști in cadrul Compartimentului de Relații și Inovare Comunitara, departament nou-inființat. Obiectivele acestui departament sunt asigurarea a unei comunicari eficiente intre Primaria Brașov și reprezentanții societații civile, grupurilor…

- Primaria Brașov a publicat pe portalul propriu formularul de inscriere in grupurile de lucru care vor lucra la elaborarea strategiei culturale a Brașovului pentru perioada 2021 – 2035. Formularul se adreseaza tuturor celor care doresc sa contribuie la dezvoltarea culturii brașovene, se gasește intr-o…

- Astazi, 22 decembrie, consilierii locali, in unanimitate, au aprobat propunerea primarului privind accesul cluburilor sportive private din Municipiul Brasov la utilizarea salilor si terenurilor de sport din cadrul institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Brasov, in vederea implementarii…

- Cladirile vechi din centrul orașului nu trebuie sa-și piarda din farmecul istorc. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Edilul afirma ca in Chișinau avem acele cladiri istorice in centrul orașului, in cadrul carora sint amenajate restaurante, hotele,…

- Primaria Brasov incepe sa se gandeasca la redeschiderea creselor, dar si a unor clase din scoli. Totusi, acest lucru nu se va intampla anul acesta, ci subiectul va fi analizat de autoritatile locale la inceputul anului viitor, au anuntat ieri, intr-o conferinta de presa primarul Brasovului, Allen Coliban,…