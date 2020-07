Primăria Brașov plănuiește achiziția a 10 autobuze hibrid pentru RATBV (Social) Acestea vor circula pe liniile 25, 28 și 41! Primaria Brașov a lansat licitația pentru achiziția a 10 autobuze hibrid (a caror valoare este estimata 16 milioane de lei cu tot cu TVA). Conform documentației aferente licitație, autobuzele vor avea lungimea de 12 m și o capacitate de minim 90 pasageri (minim 24 de locuri pe scaune). Autobuzele vor avea tracțiune hibrida... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

